Los beneficiarios podrán cobrar sus jubilaciones y pensiones en los puntos de cobranza habilitados en San José de Mayo y en el interior del departamento.

El Banco de Previsión Social (BPS) informó a los beneficiarios que los pagos correspondientes al mes de octubre estarán disponibles a partir del 3 de octubre de 2025, en los puntos de cobranza habilitados, presentando únicamente la cédula de identidad y sin necesidad de trámites previos.

En San José de Mayo, los puntos de cobro son:

Treinta y Tres esquina 18 de Julio

Luis A. De Herrera 518

Rincón 850

Nicolás Guerra 213

Ruta 3 km 92 – Estación Ancap

25 de Mayo 560, 25 de Mayo y Ciganda, Herrera 201, Ituzaingó 486

Asamblea y Sarandí

En Libertad, los puntos de cobro son:

25 de Agosto 970 y Avda. W. Ferreira Aldunate y Rodó

25 de Agosto 1151 y 25 de Mayo 1114 esq. Lavalleja

25 de Agosto 948

Se aclara que las Giras de Pago del Interior continuarán realizándose como hasta ahora, respetando el protocolo sanitario vigente.

La Gira de Pagos de Pasividades de octubre 2025 queda establecida de la siguiente manera:

Viernes 03/10: Mal Abrigo 13:30–14:30, Cerro 15:00–15:30

Mal Abrigo 13:30–14:30, Cerro 15:00–15:30 Martes 07/10: Est. González 13:00–14:00, Pavón 14:30–14:45, J. Soler 15:00–15:30

Los beneficiarios que no puedan cobrar en la fecha asignada podrán hacerlo 72 horas después en cualquier punto habilitado.

