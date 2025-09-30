Ambos tienen 32 años de edad.

El hombre recibió una pena de 12 meses de prisión bajo el régimen de libertad a prueba. Deberá cumplir tareas comunitarias durante seis meses, dos horas por semana, tendrá prohibido salir del país y permanecerá en arresto domiciliario entre las 22:00 y las 07:00 durante los dos primeros meses, bajo control de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas, informó Telenoche.

La mujer fue condenada a seis meses de prisión efectiva como responsable de un delito de estafa.

Ambos fueron detenidos en Minas por efectivos de la Dirección de Investigaciones y conducidos al Departamento de Delitos Complejos. La investigación comenzó tras la denuncia de una víctima de Minas que entregó 772.968 pesos. Según informó la Policía, utilizaron el mismo modo de operar en Lavalleja, San José y Soriano.

En el procedimiento se incautaron 263.000 pesos y 1.200 dólares en efectivo, que habían sido entregados a la mujer por la denunciante.

La pareja coincidía con las descripciones aportadas en este caso y en los hechos ocurridos en Soriano.