Del 2 al 5 de octubre, San José celebrará la 31ª edición del Día del Patrimonio bajo la consigna “1825 – 1830: Bicentenario en todos los pagos”.

La propuesta invita a explorar los cinco años clave de la historia uruguaya y conocer los lugares y tradiciones que forman la identidad del departamento. Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas, exposiciones, talleres de música y danza, recorridos históricos y actividades al aire libre.

Jueves 2 de octubre

Instalación de la Comisión de Patrimonio Cultural de San José (todo el día).

Viernes 3 de octubre

San José de Mayo

10:30 – Reinauguración de la fachada del Centro Comercial e Industrial (Artigas 525).

Rodríguez

14:00 a 16:00 – Feria del Patrimonio (Mario Bértola esquina León Jude).

19:30 – Charla “El ahorro en 1825 y su evolución en Rodríguez” (Club de Leones, Cnel. Diego Lamas 986).

Libertad

20:00 – Taller de danza folclórica y Ballet Folclórico Departamental (Casa de la Cultura).

Ciudad del Plata

16:00 a 19:00 – Exposición fotográfica en La Cueva de América (Ruben Lena, manzana D1, solar 85).

Sábado 4 de octubre

San José de Mayo

10:00 a 18:00 – Apertura de lugares patrimoniales: Teatro Macció, Espacio Cultural San José, Museo de San José, Quinta del Horno, Basílica Catedral, Capilla del Huerto, Museo Wenceslao Varela y zoológico virtual.

10:00 – Danzas Vascas (Casa de la Cultura)

10:30 – Coros Departamentales Infantil y Juvenil

11:00 – Tango

11:30 – Taller de Arte Escénico Niños y Adolescentes

14:15 – Talleres de Danzas Folclóricas, División Mayores y Adultos

16:00 – Coro Departamental Mayor

17:30 – Escuela Departamental de Danzas Folclóricas División Niños y Ballet Folclórico Departamental

10:00 y 10:30 – Visitas guiadas en la Basílica Catedral y circuito histórico del centro

Plaza 4 de Octubre

10:30 – Acto conmemorativo del 4 de octubre de 1828

Plaza Arriaga y alrededores

18:00 – “Llamadas del Día del Patrimonio”: desfile de lubolos y escuelas de samba, espectáculos en escenario

Ciudad del Plata

16:00 a 19:00 – Exposición fotográfica y artística (La Cueva de América)

Rodríguez

10:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00 – Exposición de alcancías y objetos bancarios (Club de Leones)

Libertad

10:00 a 16:00 – Historia del Candombe (Casa de la Cultura)

10:00 a 12:00 y 16:00 a 18:00 – Museo de Antaño

Reserva Natural Playa Penino

10:00 – Observación de aves, caminata guiada e identificación de flora nativa (Ciudad del Plata)

Bus Turístico a Bodega Rovere

10:00 – Salida desde Centro Diurno de Personas Mayores del Parque Rodó

10:30 – Llegada a Bodega Rovere

12:30 – Retorno

Domingo 5 de octubre

San José de Mayo

10:00 a 18:00 – Apertura de lugares patrimoniales (mismos que sábado)

10:00 – Conservatorio Departamental de Música

11:00 – Danzas Españolas

11:30 – Taller de Canto

14:30 – Escuela Departamental de Ballet Clásico

16:00 – Escuela Departamental de Arte Escénico

17:30 – Concierto internacional de violín y piano (Conservatorio)

10:30 y 11:00 – Visitas guiadas al Bicentenario y Basílica Catedral

15:30 – Visita guiada “Un teatro llamado Macció”

Mal Abrigo, Kiyú, Ciudad del Plata, Libertad y Tala del Pereira

Actividades variadas: recorridos históricos, exposiciones, senderos eco-arqueológicos, torneos de arquería, charlas culturales y talleres.

Recomendaciones