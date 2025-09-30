Del 2 al 5 de octubre, San José celebrará la 31ª edición del Día del Patrimonio bajo la consigna “1825 – 1830: Bicentenario en todos los pagos”.
La propuesta invita a explorar los cinco años clave de la historia uruguaya y conocer los lugares y tradiciones que forman la identidad del departamento. Durante el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas, exposiciones, talleres de música y danza, recorridos históricos y actividades al aire libre.
Jueves 2 de octubre
- Instalación de la Comisión de Patrimonio Cultural de San José (todo el día).
Viernes 3 de octubre
San José de Mayo
- 10:30 – Reinauguración de la fachada del Centro Comercial e Industrial (Artigas 525).
Rodríguez
- 14:00 a 16:00 – Feria del Patrimonio (Mario Bértola esquina León Jude).
- 19:30 – Charla “El ahorro en 1825 y su evolución en Rodríguez” (Club de Leones, Cnel. Diego Lamas 986).
Libertad
- 20:00 – Taller de danza folclórica y Ballet Folclórico Departamental (Casa de la Cultura).
Ciudad del Plata
- 16:00 a 19:00 – Exposición fotográfica en La Cueva de América (Ruben Lena, manzana D1, solar 85).
Sábado 4 de octubre
San José de Mayo
- 10:00 a 18:00 – Apertura de lugares patrimoniales: Teatro Macció, Espacio Cultural San José, Museo de San José, Quinta del Horno, Basílica Catedral, Capilla del Huerto, Museo Wenceslao Varela y zoológico virtual.
- 10:00 – Danzas Vascas (Casa de la Cultura)
- 10:30 – Coros Departamentales Infantil y Juvenil
- 11:00 – Tango
- 11:30 – Taller de Arte Escénico Niños y Adolescentes
- 14:15 – Talleres de Danzas Folclóricas, División Mayores y Adultos
- 16:00 – Coro Departamental Mayor
- 17:30 – Escuela Departamental de Danzas Folclóricas División Niños y Ballet Folclórico Departamental
- 10:00 y 10:30 – Visitas guiadas en la Basílica Catedral y circuito histórico del centro
Plaza 4 de Octubre
- 10:30 – Acto conmemorativo del 4 de octubre de 1828
Plaza Arriaga y alrededores
- 18:00 – “Llamadas del Día del Patrimonio”: desfile de lubolos y escuelas de samba, espectáculos en escenario
Ciudad del Plata
- 16:00 a 19:00 – Exposición fotográfica y artística (La Cueva de América)
Rodríguez
- 10:00 a 12:00 y 16:00 a 19:00 – Exposición de alcancías y objetos bancarios (Club de Leones)
Libertad
- 10:00 a 16:00 – Historia del Candombe (Casa de la Cultura)
- 10:00 a 12:00 y 16:00 a 18:00 – Museo de Antaño
Reserva Natural Playa Penino
- 10:00 – Observación de aves, caminata guiada e identificación de flora nativa (Ciudad del Plata)
Bus Turístico a Bodega Rovere
- 10:00 – Salida desde Centro Diurno de Personas Mayores del Parque Rodó
- 10:30 – Llegada a Bodega Rovere
- 12:30 – Retorno
Domingo 5 de octubre
San José de Mayo
- 10:00 a 18:00 – Apertura de lugares patrimoniales (mismos que sábado)
- 10:00 – Conservatorio Departamental de Música
- 11:00 – Danzas Españolas
- 11:30 – Taller de Canto
- 14:30 – Escuela Departamental de Ballet Clásico
- 16:00 – Escuela Departamental de Arte Escénico
- 17:30 – Concierto internacional de violín y piano (Conservatorio)
- 10:30 y 11:00 – Visitas guiadas al Bicentenario y Basílica Catedral
- 15:30 – Visita guiada “Un teatro llamado Macció”
Mal Abrigo, Kiyú, Ciudad del Plata, Libertad y Tala del Pereira
- Actividades variadas: recorridos históricos, exposiciones, senderos eco-arqueológicos, torneos de arquería, charlas culturales y talleres.
Recomendaciones
- Actividades gratuitas o con inscripción previa.
- Llevar ropa cómoda, agua, gorro y protector solar.
- Reservas en línea o al teléfono 4342 9000 internos 1190/1191.