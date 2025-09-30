Un pasaje de perturbación traerá lluvias y viento sur desde este lunes, con marcado descenso térmico el martes.

El meteorólogo Mario Bidegain informó que a partir de este lunes, sobre la tarde y noche, una perturbación sobre el Río de la Plata afectará a Uruguay, provocando lluvias en distintos puntos del territorio y rotación de vientos al sur.

Según detalló a Montevideo Portal, el martes se registrará un marcado descenso en las temperaturas, con una máxima que rondará los 20 °C y mínimas cercanas a 12 °C en la madrugada.

En la misma línea, el meteorólogo Guillermo Ramis señaló en Informativo Sarandí que tras la baja de temperaturas se espera una nueva suba, seguida de un frente frío que volverá a generar precipitaciones en el país.

Bidegain coincidió con ese pronóstico y adelantó que desde el jueves las temperaturas comenzarán a subir, alcanzando máximas de hasta 28 °C. No obstante, aclaró que luego de este repunte térmico volverán las lluvias.

El fenómeno climático implica que la semana transite entre jornadas frescas, un repunte de calor y, nuevamente, condiciones inestables.