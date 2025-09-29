La Universidad Tecnológica conmemorará el quinto aniversario de su sede en San José con feria de carreras y conversatorio. Será el miércoles 29 de octubre.

La Universidad Tecnológica (UTEC) celebrará este miércoles 29 de octubre el quinto aniversario de su sede en San José, ubicada en el histórico edificio de la vieja cárcel del centro de la ciudad.

La propuesta incluye un conversatorio con experiencias de estudiantes y docentes, así como una feria de carreras abierta al público entre las 14:00 y las 18:00 horas. Posteriormente, a las 16:00, se desarrollará un espacio de intercambio institucional en la sede.

La actividad tiene como objetivo poner en valor el trabajo realizado en estos cinco años de funcionamiento en el departamento, además de ofrecer información a jóvenes y familias interesadas en la oferta académica disponible.

El evento es con entrada libre y se desarrollará en las instalaciones de UTEC San José.