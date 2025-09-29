Cada 29 de setiembre se conmemora la importancia de la enseñanza pública como pilar de inclusión y desarrollo social en el país.

Este 29 de setiembre de 2025, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) conmemora el Día de la Educación Pública, una jornada destinada a reconocer el valor de la enseñanza como herramienta fundamental para la igualdad de oportunidades y el crecimiento de la sociedad uruguaya.

La fecha busca visibilizar el compromiso de estudiantes, docentes y comunidades educativas en la construcción de un sistema inclusivo y democrático, que garantice el acceso al conocimiento en todos los rincones del país.

Bajo el lema “Mes de la Educación”, durante setiembre se desarrollaron diversas actividades en centros educativos y espacios comunitarios, con el objetivo de destacar el rol de la educación pública en la formación ciudadana, la innovación y el desarrollo científico y cultural.

Desde ANEP se enfatiza que la educación pública constituye un pilar estratégico para el presente y el futuro del Uruguay, promoviendo valores de convivencia, equidad y respeto a la diversidad.