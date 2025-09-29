La agrupación policial responsabilizó a Carlos Negro por fallas en la planificación de la custodia y advirtió que su permanencia “es un riesgo para todos”

El sindicato de la Guardia Republicana emitió un comunicado en el que solicita la renuncia inmediata del ministro del Interior, Carlos Negro, tras el ataque ocurrido durante el fin de semana contra el domicilio de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero.

En el texto, los policías sindicalizados consideran que el hecho constituye “un golpe directo a las instituciones de la República y a la seguridad de todo el país”, al tratarse de un atentado contra una funcionaria especializada en investigaciones de narcotráfico.

La organización señaló que hubo una “grave falla en la planificación del servicio de custodia”, que dejó expuestos tanto a la fiscal como al personal policial encargado de su seguridad. “No se puede hablar de respaldo a la Policía mientras se nos envía a la primera línea sin herramientas, sin planificación y sin respeto por la dignidad humana”, remarcaron.

El comunicado sostiene que, durante la gestión de Negro, “han ocurrido atentados contra policías en la vía pública, en espectáculos y ahora contra una fiscal”, por lo que entienden que su continuidad “es un riesgo para todos”.

El ataque contra la fiscal Ferrero generó reacciones inmediatas en el sistema político. El presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou coincidieron en la gravedad del episodio, mientras que los partidos Nacional y Colorado realizaron reuniones de urgencia. Por su parte, el Partido Independiente y Cabildo Abierto condenaron lo sucedido y expresaron solidaridad con la funcionaria.

El propio ministro Negro ofreció una conferencia de prensa el domingo, mientras que exjerarcas de la cartera utilizaron sus redes sociales para manifestarse sobre lo ocurrido.