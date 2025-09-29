La intendente Ana Bentaberri participó en la firma de un acuerdo nacional que busca acercar servicios especializados de salud mental a todo el país.

El Congreso de Intendentes recibió al Prof. Emérito doctor Henry Cohen, ex integrante del Grupo Asesor Consultivo Honorario (GACH), quien presentó el proyecto “Extension for Community Healthcare Outcomes” (ECHO), impulsado desde la Facultad de Medicina de la Universidad de la República.

La propuesta busca democratizar el acceso a servicios especializados de salud mental en todo el territorio nacional, mediante un modelo de trabajo que contempla sesiones con médicos y personal de la salud para el diagnóstico y la derivación de pacientes hacia centros especializados. También prevé capacitaciones, seminarios y un monitoreo continuo.

En este marco, los intendentes de los 19 departamentos resolvieron avanzar en un acuerdo conjunto para facilitar la implementación del programa.

La intendenta de San José, Ana María Bentaberri, participó de la instancia y, tras la reunión, inició contactos con autoridades departamentales de la salud. Señaló que, en esta temática, las políticas públicas deben coordinarse cuidadosamente, y que la Intendencia asumirá acciones dentro de su rol específico.

Desde la Intendencia de San José ya se vienen desarrollando iniciativas vinculadas a la salud mental en diferentes ámbitos, como el Centro Diurno para Personas Mayores, la Oficina de la Juventud y el área de Recursos Humanos, este último con foco interno. Todas estas acciones se enmarcan en las políticas públicas nacionales.