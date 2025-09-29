La Escuela de Gobernanza presentó el taller “San José Universitario: Claves para la formación de capacidades emprendedoras”

En conferencia de prensa, la Escuela de Gobernanza anunció la realización del taller “San José Universitario: Claves para la formación de capacidades emprendedoras”, una propuesta que tendrá lugar el jueves 2 de octubre y que busca fortalecer el espíritu innovador entre los jóvenes, sean o no emprendedores.

El encuentro contó con la presencia de Jorge Xavier, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República (Udelar), quien destacó la importancia de este tipo de instancias. “Esto puede ser un gran primer paso, sólido, y gran parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con cómo fomentamos el espíritu emprendedor”, señaló.

Desde la organización se subrayó que todas las entidades involucradas consideran necesarias jornadas de este tipo, ya que contribuyen a generar capacidades, impulsar ideas y acompañar procesos de desarrollo en la comunidad estudiantil y juvenil.

La actividad se enmarca en los esfuerzos de San José por consolidarse como un espacio universitario que promueve la innovación y la formación de líderes emprendedores. Ya que también son una gran fuente de trabajo dentro del departamento