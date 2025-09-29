La jornada se llevará a cabo este miércoles 1 de octubre en el Centro Diurno de Personas Mayores del Parque Rodó, con espectáculos artísticos y un cierre musical.

En el marco del Día Internacional de las Personas Mayores, la Intendencia de San José organiza una jornada especial en el Centro Diurno de Personas Mayores, ubicado en el Parque Rodó de San José de Mayo. La actividad tendrá lugar este miércoles 1 de octubre, a partir de las 15:30 horas, y estará orientada a sensibilizar y poner en valor el rol de los adultos mayores en la sociedad.

Según informó la organización, durante la jornada se realizarán espectáculos culturales y se contará con un gran cierre a cargo de una banda en vivo. Se invita a los participantes a asistir con su silla playera para compartir en comunidad esta propuesta.

El evento busca generar espacios de integración y disfrute, resaltando la importancia de reconocer y celebrar la experiencia y el aporte de las personas mayores en el departamento.

Detalles de la actividad:

Fecha: Miércoles 1 de octubre

Miércoles 1 de octubre Hora: 15:30

15:30 Lugar: Centro Diurno de Personas Mayores – Parque Rodó, San José de Mayo

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de compartir un momento de encuentro intergeneracional y celebrar la vida activa de los mayores.