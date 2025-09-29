Este año pondrá el foco en el bicentenario de la independencia bajo la consigna “1825-1830: Bicentenario en todos los pagos”.

San José celebra el Día del Patrimonio 2025 con visitas guiadas, espectáculos y recorridos en distintas localidades del departamento.

El Ministerio de Educación y Cultura difundió la programación oficial del Día del Patrimonio 2025 en el departamento de San José. La propuesta incluye visitas guiadas, exposiciones, espectáculos y recorridos por espacios culturales, históricos y naturales en distintas localidades.

San José

Lista de actividades en el departamento de San José por localidades, en orden alfabético: Ciudad del Plata, Ciudad Rodríguez, Colonia Wilson, Kiyú, Libertad, San José de Mayo y Tala de Pereyra.

Ciudad del Plata

Centro de Investigación Regional Arqueológica y Territorial | Visita guiada a la exposición “Arqueología en los Humedales del Santa Lucía”

Ruta 1 km 22.500, nexo al peaje de Ruta 1 vieja

Domingo 5, de 12 a 16 h. Visitas guiadas 12, 13, 14 y 15 h. Inscripciones hasta 48 h antes a [email protected]

Organiza: CIRAT San José, PIAAD-DICyT-MEC-ISJ.

La Cueva de América | Patrimonio Vivo de la Danza y la Comunidad

Ruben Lena, manzana D1, solar 85

Sábado 4, de 16 a 19 h. Apertura, recorrido por las instalaciones, exposición fotográfica y audiovisual, intervenciones artísticas y desfile escénico de vestimenta histórica. Cierre con la puesta performática “Desfile de la Memoria en Movimiento”.

Organiza: Asociación Civil América Unida.

Las aves de Playa Penino | Visita guiada

Punto de encuentro: Ruta 1 nueva km 28, calle Luis Puig

Domingo 5, de 8:30 a 11:30 h. Avistamiento y recorrido guiado.

Organiza: Club de Observadores de Aves Playa Penino y Aves Uruguay.

Reserva Natural Playa Penino | Recorrido guiado

Punto de encuentro: Calle 3 y Rambla Costanera, barrio Penino

Sábado 4 y domingo 5, de 9 a 11 h. Visita a un área protegida reconocida mundialmente como sitio de observación de aves.

Organiza: Voluntarios Reserva Natural Playa Penino.

Ciudad Rodríguez

Club de Leones | Charla y exposición de alcancías

Cnel. Diego Lamas 896

Viernes 3, de 19:30 a 21:30 h: charla del Prof. Pablo Rivero “El ahorro en 1825 y su evolución en Rodríguez”, con exposición de alcancías.

Sábado 4 y domingo 5, de 10 a 12 h y de 16 a 19 h: muestra sobre el ahorro y exposición de alcancías.

Organiza: Club de Leones.

Feria del Patrimonio 2025 | Espectáculos

Calle Mario Bértola entre León Jude y Diego Lamas

Viernes 3, de 14 a 16 h. Espectáculos organizados por instituciones locales, con plaza de comidas típicas.

Organizan: Club Social 18 de Julio, Club Nazareth, UTU Rodríguez, Liceo Mtra. Haydée Bellini Brillada, Centro para adolescentes, Club de Leones, CAIF Acurruco, Hogar Diurno, Centro Cultural “Casa de Rodríguez”, Escuela n.º 47 y Jardín n.º 109.

Colonia Wilson

Central Térmica Punta del Tigre | Visita guiada

Ruta 1 km 39.500 más 7 km por Camino Calcagno

Sábado 4 y domingo 5, de 9 a 16 h. Recorrido por la central, con accesibilidad para personas con discapacidad.

Organiza: UTE.

Kiyú

Sendero eco-arqueológico Camino del Indio

Calle Ibirapitá esquina Luz Marina

Domingo 5, 15:30 h. Sendero de dificultad media-baja. Inscripciones hasta 48 h antes a [email protected]

Organiza: CIRAT San José, Programa de Investigación Antropo-arqueológica y Desarrollo, DICyT-MEC e Intendencia de San José.

Libertad

De Antaño Exhibición | Objetos de época

Leandro Gómez s/n, entre 25 de Agosto y Artigas

Sábado 4 y domingo 5, de 10 a 12 h y de 16 a 18 h. Exhibición de objetos de mediados del siglo XIX a mediados del XX.

Organiza: De Antaño Exhibición junto a la Oficina de Turismo de San José.

Casa de la Cultura de Libertad | Uruguay, la independencia y el candombe

Morquio entre 25 de Agosto y Artigas

Sábado 4, de 9 a 16 h, y domingo 5, de 9 a 18 h. Paseo audiovisual creado por niños y jóvenes, exposición de artistas locales y talleres abiertos. El domingo, charla con historiadores y cierre musical.

Organiza: Laura Sánchez y Néstor Zeballos con apoyo de Comparsa Son del Sur, Casa de la Cultura y Junta Local de Libertad.

San José de Mayo

La capital departamental concentrará las propuestas más destacadas del Día del Patrimonio, con visitas guiadas, espectáculos y recorridos históricos.

Basílica Catedral y Santuario Nacional

Lugar: Calle Asamblea entre Treinta y Tres y 25 de Mayo

Horario: sábado 4 y domingo 5, de 10 a 18 h

Sábado 4: visita guiada a las 10 h

Domingo 5: visitas guiadas a las 11 h y 17 h

Este año se conmemoran los 150 años de la inauguración del actual templo catedral, declarado Patrimonio Nacional. Además, se reivindica el valor histórico del Segundo Templo, sede de la Jura de la Constitución de 1830.

Teatro Macció

Lugar: 18 de Julio 529 esquina 25 de Mayo

Horario: sábado 4 y domingo 5, de 10 a 18 h

Visitas guiadas ambos días.

El domingo 5 se presentará el espectáculo “Un Teatro llamado Macció”, a las 15:30 h, combinando teatro, música y danza en un recorrido interactivo por el emblemático edificio.

Casa de la Cultura

Lugar: Ituzaingó 633

Horario: sábado 4 y domingo 5, de 10 a 18:30 h

Exposiciones y muestras de sus formaciones artísticas.

Centro histórico

Lugar: Peatonal Sarandí esquina Asamblea

Horario: sábado 4 y domingo 5, 10:30 y 15:30 h

Visita guiada “Bicentenario de San José: un pasado que forja identidad”.

Otras actividades destacadas

Bodega y Viñedos Rovere: visitas guiadas con copa de cortesía.

visitas guiadas con copa de cortesía. Bus Turístico a Mal Abrigo: domingo 5, de 10 a 14 h, con recorrido por el Parque y Museo Ferroviario.

domingo 5, de 10 a 14 h, con recorrido por el Parque y Museo Ferroviario. Casa Dominga: “Luz, cámara… Recuerdos”, sábado 4, de 17 a 18 h.

“Luz, cámara… Recuerdos”, sábado 4, de 17 a 18 h. Instituto Cultural Español: exposición y charlas sobre independencia, ambos días a las 19 h.

exposición y charlas sobre independencia, ambos días a las 19 h. Espacio Cultural San José: exposiciones y museo virtual Hugo Nantes.

exposiciones y museo virtual Hugo Nantes. Hostería del Parque: paseo guiado por el Parque Rodó, sábado 4 de 14 a 16 h.

paseo guiado por el Parque Rodó, sábado 4 de 14 a 16 h. Recorrido San José 1825: sábado 4, de 15 a 16:30 h, a cargo del Prof. Pablo Rivero.

Tala de Pereyra

Escuela y Campo de Tiro de Arquería Ceibo Blanco | Torneo Uruguayo de Arquería Medieval

Camino Tala de Pereira, entrada en km 78.500 de Ruta 3

Domingo 5, de 10 a 16:30 h. Sexta edición del torneo en espacio abierto.

Organiza: Arquería Ceibo Blanco.

Guía de actividades para todo el país: