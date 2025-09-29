Del 29 de setiembre al 1 de octubre, el histórico Teatro Macció será escenario del evento.



El Teatro Macció de San José de Mayo recibirá desde este lunes 29 de setiembre hasta el miércoles 1 de octubre el Gran Encuentro de Coros “Coral & Arte”, un evento que reunirá a diversas agrupaciones corales del departamento.

Las funciones se realizarán cada noche a partir de las 20:00 horas, con entrada libre hasta colmar la capacidad de la sala.

La programación comienza el lunes 29 con las presentaciones del Coro Libertad, Cantares de Puntas de Valdez, Coro Safa de San José de Mayo, Coro Ut Renati y Núcleo Coral, Coro Ecilda Paullier y el Coro Departamental Juvenil.

El martes 30 será el turno de los coros Alegría de Ecilda Paullier, El Reencuentro de Libertad, La Cuerda Floja de Rafael Perazza, Voces del Centro Diurno y el Coro Departamental Mayor.

Finalmente, el miércoles 1 de octubre subirán al escenario las agrupaciones Voces de Casa Dominga, Coro SyC, Coro Atrapasueños de Ecilda Paullier, Coros Sonidos del ICE y Taller de Murga de San José de Mayo y Libertad.