La Justicia condenó a un hombre de 33 años a ocho meses de prisión tras ser detenido cuando intentaba robar en una vivienda de Ciudad del Plata.
Ampliando el Comunicado de Prensa N.º 222/25, la Jefatura de Policía de San José informó que un hombre fue condenado a ocho meses de prisión por un intento de hurto en una casa de familia ubicada en Ciudad del Plata.
El caso fue tratado en audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Libertad de 3.° Turno, donde el magistrado actuante resolvió la situación.
El condenado, identificado como J.D.R.A., de 33 años de edad, fue hallado culpable como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.
La sentencia establece para el acusado ocho meses de prisión efectiva, según dispuso la Justicia.