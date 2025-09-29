El evento será el viernes 17 de octubre a las 20:00 horas en el local escolar. Todo lo recaudado se destinará a mejoras y adquisiciones para la institución.



La comunidad educativa de la Escuela N.º 68 anunció la realización de un gran bingo solidario, cuya finalidad será recaudar fondos destinados a mejoras y nuevas adquisiciones para el centro escolar.

La actividad se desarrollará el viernes 17 de octubre, a partir de las 20:00 horas, en el propio local escolar.

Según informaron los organizadores, habrá premios, sorpresas y un espacio para compartir en comunidad, invitando a familias y vecinos a sumarse a la propuesta. Además, se encuentra disponible la venta de entradas anticipadas a $120, que incluyen dos cartones válidos para el primer o tercer bingo.

Con este tipo de iniciativas, la institución busca fortalecer los recursos disponibles para brindar mejores condiciones a sus estudiantes, al tiempo que genera un espacio de encuentro y participación social.