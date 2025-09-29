El próximo 19 de octubre, la cancha del Juan Soler Fútbol Club será escenario de la segunda edición de un evento solidario que combina deporte, música y comunidad.

El próximo domingo 19 de octubre, la cancha del Juan Soler Fútbol Club será el epicentro solidario de San José con la realización de la segunda edición de “Juan Soler Se Mueve”, una propuesta que une deporte, gastronomía, música y diversión en apoyo a la Fundación Teletón.

Tras el éxito alcanzado en 2024, donde se lograron recaudar más de 750.000 pesos, este año el evento busca superar la marca con una programación que incluye actividades para todas las edades.

La jornada comenzará a las 10:00 con una travesía 4×4 por caminos rurales y continuará con la competencia de tractorcitos, que contará además con un concurso de disfraces. A las 16:00 se realizará la corre caminata de 3 y 7 kilómetros, convocando a vecinos y visitantes a sumarse en movimiento por la solidaridad.

El encuentro ofrecerá además almuerzo criollo y una plaza de comidas variada, junto a stands de venta de tortas fritas, choripanes y bebidas.

La música será otro de los atractivos: sobre el escenario se presentarán Sin Estribo, Esteban Sartori, Sin Copados, Mauro Jaime, Grupo Amanecer y Grupo de Danzas Sin Fronteras, entre otros.

Los organizadores remarcaron que todas las actividades cuentan con el aval de Fundación Teletón y convocaron a la comunidad a participar: “Juan Soler demuestra que la solidaridad también se mueve con energía y compromiso”.