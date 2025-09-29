El Director de Cultura de la Intendencia de San José fue nominado al galardón que distingue a personalidades vinculadas al deporte nacional.

El periodista y actual Director de Cultura de la Intendencia de San José, Jorge Gutiérrez Pérez, fue nominado al premio “José Nasazzi – Obdulio Varela”, distinción que otorga anualmente la Cámara de Diputados a personas o instituciones vinculadas al deporte que hayan contribuido al fortalecimiento de la identidad nacional.

El propio Gutiérrez compartió la noticia en sus redes bajo el título “Otra sorpresa, en un año inesperado”, donde expresó su reconocimiento por haber sido considerado entre destacados referentes del deporte uruguayo.

La nominación fue presentada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), en reconocimiento a su trayectoria como dirigente e investigador. El maragato destacó el gesto de la AUF de postular a alguien del interior, subrayando que “ya el hecho de ser nominado puede ser considerado un premio”.

Entre quienes han recibido anteriormente el galardón se encuentran el maestro Óscar Washington Tabárez, Diego Godín, la regatista olímpica Dolores “Lola” Moreira y el árbitro maragato Esteban Ostojich.

El reconocimiento es otorgado a partir de propuestas de distintas instituciones vinculadas al deporte y será definido por la Cámara de Diputados.