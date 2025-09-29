Un hombre ingresó herido de arma de fuego al Hospitalito de Ciudad del Plata

En la noche de la pasada jornada, un hombre ingresó herido de arma de fuego al centro asistencial conocido como “Hospitalito” en Ciudad del Plata. Personal del Área de Investigaciones de Zona II se trasladó al lugar para tomar declaración a la víctima.

El herido manifestó que, mientras circulaba por las inmediaciones de las calles Malaca y Martinica, en Delta del Tigre, fue sorprendido por dos motos desde las cuales se efectuaron disparos, resultando lesionado.

Posteriormente, fue derivado al Hospital Maciel de Montevideo, donde recibió atención médica y fue dado de alta. Según informó la Policía, el hombre no radicó denuncia por los hechos.

La Fiscal Letrada de Libertad fue informada y dispuso actuaciones correspondientes. El caso continúa siendo investigado por el Área de Investigaciones de Zona II.