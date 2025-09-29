La Jefatura de Policía de San José recuerda los canales disponibles para denunciar delitos, desde venta de drogas hasta violencia doméstica y abigeato.
El Ministerio del Interior y la Jefatura de Policía de San José instan a la ciudadanía a denunciar cualquier delito del que tenga conocimiento, poniendo a disposición múltiples canales para hacerlo de manera anónima o directa.
Entre los principales canales de denuncia se destacan:
- Venta ilegal de drogas: 0800 2121, línea anónima.
- Abigeato: 0800 4444.
- Violencia doméstica: 0800 4141 o *4141 desde celulares, y Comisarías Especializadas en Violencia Doméstica y de Género.
- Emergencias y accidentes: 9-1-1, llamada gratuita las 24 horas, o App 9-1-1.
- Información sobre servicios policiales: 0800 5000.
- Denuncia digital: www.gub.uy/ministerio-interior, sección “formulario de denuncia”.
- Verificación de noticias falsas y posibles estafas: 098 111 911.
El comunicado enfatiza que «todas las denuncias son importantes para la seguridad de la comunidad y pueden realizarse de manera presencial, telefónica o digital«, según la preferencia del denunciante.