La Justicia sentenció a un hombre de 27 años a dieciocho meses de prisión efectiva

En seguimiento al Comunicado de Prensa N.º 222/25, la Jefatura de Policía de San José informó que un hombre de 27 años fue condenado a dieciocho meses de prisión de cumplimiento efectivo por violencia doméstica agravada.

El caso fue investigado por la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Ciudad del Plata, luego de que el acusado fuera detenido por agredir físicamente a su pareja. Tras la audiencia realizada en el Juzgado Letrado de Libertad de 3.° Turno, el magistrado actuante dictó sentencia.

El individuo fue hallado culpable como autor de dos delitos de violencia doméstica agravada, uno de ellos en concurso con un delito de lesiones personales, además de dos delitos de retiro o destrucción de dispositivos electrónicos y siete delitos de desacato agravado.

La resolución judicial determinó además que el condenado deberá pagar 20 Unidades Reajustables (UR) como reparación por la destrucción del dispositivo de rastreo que tenía asignado.