El camión despistó e impactó contra un árbol en la Ruta 3 a la altura del kilómetro 132.

Un camión que circulaba de Sur a Norte por la Ruta 3, a la altura del kilómetro 132, despistó e impactó contra un árbol en la mañana de este lunes 29 de septiembre, según informó Policía Caminera.

El vehículo era conducido por un hombre de 29 años, quien resultó politraumatizado y fue trasladado a la Asociación Médica de San José (AMSJ).

En el camión viajaban también tres acompañantes: un hombre de 39 años y dos de 45 años, quienes fueron diagnosticados como politraumatizados, aunque sin lesiones de entidad, siendo igualmente derivados a la AMSJ.

Pese al siniestro, la ruta permaneció liberada en todo momento, sin necesidad de desvíos en la circulación.

Las causas del hecho se encuentran bajo investigación.