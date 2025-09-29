Meses atrás les incautaron 692 kilos de cocaína en Ciudad del Plata. El domingo, tras el ataque, se efectuó una requisa en el Penal de Libertad.

Durante 2024, la Policía Nacional en conjunto con el trabajo de Fiscalía –en su mayoría investigaciones a cargo de la Fiscalía de Mónica Ferrero– llevaron adelante tres operaciones con el fin de poner contra las cuerdas a Luis Fernando Fernández Albín, líder de la banda denominada Los Albín, y que está siendo investigada por el atentado contra la casa de Ferrero, ocurrido el pasado domingo, informó Montevideo Portal.

A las incautaciones del año pasado se le suma una más realizada en agosto de 2025, precisamente en Punta Espinillo, que se llamó Nueva Era y logró sacar de una chacra 2.200 kilos de cocaína que estaban enterrados.

Tras esta última operación, seis personas que integraban la banda delictiva fueron detenidas y se encuentran presas en el exComcar, según informó la Policía en su momento.

En setiembre del año pasado, la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en conjunto con la Administración de Control de Drogas desarrollaron la Operación Faro, que fue dirigida por la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno que era ocupada por Ferrero hasta que ingresó como titular de la Fiscalía de Corte, y quien la subroga es Angelita Romano.

“La investigación se enfocó en una organización que desde Uruguay ofrecería logística para el acopio y posterior envío de droga vía marítima, logrando identificar a personas, fincas, vehículos, una embarcación pesquera y el posible modus operandi”, indica el comunicado difundido por las autoridades en su momento y agrega que, en total, se hallaron 692 kilos de cocaína en 20 bolsas de plastillera que estaban sobre la caja de un camión, incautado en Ciudad del Plata, departamento de San José.

Otra de las operaciones que resultó con droga incautada a Los Albín fue en noviembre de 2024, cuando la Policía incautó 918 kilos de droga en San José, en el marco de la Operación Libia. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron 733 kilos de cocaína que serían enviados a Europa, 110 kilos de pasta base y 74 de marihuana.

En el caso de los últimos dos estupefacientes, serían comercializados en el mercado interno, de acuerdo con lo informado en su momento por la Policía.

La última operación llevada adelante en contra de Los Albín también fue en noviembre, bajo el nombre de Águila Marina y Penélope, que buscaba desarticular el acopio de un cargamento de droga y su posterior carga en buques también con destino a Europa.

Tras la intervención de la Fiscalía junto a la Policía, se determinó que los delincuentes “habían alquilado una vivienda en el balneario Bello Horizonte, a la que arribaron dos camionetas presuntamente cargadas con drogas y, por otro lado, los demás implicados se ocuparon en los días previos de obtener insumos y recursos para poder concretar las maniobras de salida en alta mar y la llegada a destino”.

Para esto habían acondicionado una embarcación pesquera en la playa de San Luis.

Se lograron incautar 530 ladrillos de pasta base, que significaron 1.070 kilos. En Europa, la droga incautada valdría alrededor de € 13 millones, concluye el informe de Montevideo Portal.