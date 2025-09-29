El presidente Yamandú Orsi calificó como “una muy mala señal” el atentado contra la vivienda de la fiscal Mónica Ferrero y anunció medidas policiales mientras insta al Parlamento a agilizar la ley contra el lavado de activos.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se pronunció este lunes tras la reunión en la Torre Ejecutiva respecto al ataque ocurrido en la vivienda de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Según el mandatario, “se repite un patrón en el accionar del narcotráfico”, refiriéndose a los recientes ataques a sedes institucionales.

Orsi enfatizó que “hay límites que no debemos dejar pasar” y reconoció que “en algo debemos haber fallado” tras el atentado, calificando lo ocurrido como “una muy mala señal que nos pase lo que nos pasó”. Como medida, anunció operativos policiales en barrios donde se detecten vínculos con quienes atentaron contra la fiscal Ferrero.

El mandatario también solicitó a los legisladores que aceleren el tratado de la ley contra el lavado de activos, subrayando que “ahí hay que golpear y ser cada vez más eficiente”. Respecto a la investigación, Orsi destacó la necesidad de “serenidad, discreción y tranquilidad” y de “responder con mucho trabajo y bastante menos declaraciones”.

Durante la reunión, que se extendió desde las 11:00 hasta pasado el mediodía, participaron los ministros Carlos Negro (Interior) y Sandra Lazo (Defensa), la fiscal Ferrero, el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz. Se analizaron las circunstancias del ataque, los avances en la investigación a cargo de la Policía y la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano, así como posibles vínculos con grupos narcos que operan en el país.

Finalmente, Orsi convocó a las máximas autoridades de todos los partidos con representación parlamentaria para una reunión a las 17:00 en Torre Ejecutiva, en la que se abordará la situación de seguridad y las medidas a tomar.