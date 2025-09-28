La falta de efectivos policiales se presenta como un desafío para garantizar un servicio óptimo de seguridad en el departamento.

Muchos maragatos expresan inquietud ante los hechos delictivos recientes y reclaman acciones efectivas por parte del Ministerio del Interior.

Lo que sigue es una recopilación de los casos más destacados que mantienen en vilo a los vecinos de San José de Mayo, sin incluir otros incidentes registrados en el resto del departamento.

Balaceras

El último episodio de violencia extrema ocurrió en la madrugada del pasado sábado: un tiroteo en un bar ubicado en la intersección de las calles 25 de Agosto y 25 de Mayo dejó tres personas heridas. Según la Policía, los disparos provinieron de un birrodado con dos ocupantes. En el hospital local, un hombre fue diagnosticado como herido de arma de fuego en estado estable, mientras que una mujer permanece grave con múltiples lesiones. El tercer herido declaró que se encontraba en el lugar cuando comenzaron los disparos.

Vecinos de zonas cercanas, como “atrás” del estadio Casto Martínez Laguarda, señalaron que escuchar ráfagas de armas de fuego se ha vuelto algo frecuente “todas las noches”.

Incendios intencionales

Tres vehículos fueron incendiados intencionalmente en el centro de San José de Mayo, generando alarma y motivando la intervención inmediata de efectivos policiales y Bomberos. La Jefatura confirmó que recibió múltiples alertas durante la noche del jueves. Los peritajes confirmaron la intencionalidad del ataque, actualmente bajo investigación del Área de Investigaciones de Zona I. Un video difundido en redes muestra a dos individuos encapuchados rociando combustible sobre un auto estacionado y prendiéndolo fuego antes de huir.

En otro hecho, dos hermanos denunciaron que su vivienda fue atacada con disparos y posteriormente incendiada en jurisdicción de la Comisaría 2ª, pasada la medianoche del 17 de agosto. Al regresar tras ausentarse una hora, encontraron detonaciones y su casa envuelta en llamas. Intervinieron la Unidad de Respuesta Policial, Bomberos y Policía Científica, y la Fiscalía Letrada de San José de 2° Turno abrió actuaciones. El caso, a cargo del Área de Investigaciones de Zona I, revisa antecedentes, ya que los damnificados habían sufrido días atrás un ataque similar.

Homicidios

Tras 11 días de intensa búsqueda que involucró a familiares, vecinos, la Policía Nacional e Interpol, fue hallado el cuerpo sin vida de Carmina Díaz Senattore, de 54 años, en la zona de Paso de los Carros, próximo al río San José. Carmina había desaparecido el 29 de agosto, un caso que conmocionó al departamento. Allanamientos en fincas de San José derivaron en la detención de dos hombres, entre ellos un joven de 28 años cuya declaración fue clave para hallar el cadáver. Este imputado fue formalizado por homicidio y cumplirá 180 días de prisión preventiva, mientras continúa la investigación para esclarecer el contexto del crimen.

El pasado 11 de julio, un joven fue asesinado en el barrio Colón tras recibir varios disparos en las inmediaciones de calles Pelossi y Aparicio Saravia, siendo trasladado en estado crítico y falleciendo al día siguiente. La Policía de San José esclareció el hecho mediante allanamientos, análisis científicos y testimonios. Como resultado, Lucas Marcel Cabrera Pérez, de 20 años, fue formalizado y condenado como autor penalmente responsable de homicidio en reiteración real con delitos de suministro de estupefacientes. El Juzgado Letrado de 1.er Turno dictó la sentencia Nº 30/2025: ocho años de prisión efectiva, con descuento del tiempo de detención cumplido. La pesquisa continúa para esclarecer posibles vínculos con otras actividades delictivas.

En otro caso, el pasado 11 de junio, Fredy González, un hombre en situación de calle de 47 años, fue hallado muerto en una vivienda abandonada del barrio Exposición, víctima de una feroz agresión. La investigación permitió identificar a tres sospechosos, y el Juzgado Letrado de 5º Turno condenó a K.E.M.M., de 23 años, a cuatro años de prisión efectiva. Dos imputados más recibieron medidas cautelares. El caso dejó una huella profunda en la comunidad por la extrema violencia ejercida contra una víctima vulnerable.

Desaparecidos

Actualmente, la búsqueda de Robert Alejandro Sonderegger Collazo, de 44 años, mantiene en alerta a San José de Mayo. Desaparecido desde el 11 de septiembre, su paradero continúa siendo un misterio. Vestía camisa a cuadros, pantalón de jean azul, championes y llevaba una mochila camuflada. La Jefatura de Policía solicitó colaboración urgente de la población: cualquier dato debe comunicarse a la dependencia policial más cercana o al 9-1-1.

Hace casi cinco años, Sergio Andrés Rodríguez Paredes, de 35 años, desapareció en San José de Mayo sin dejar rastros. Visto por última vez en marzo de 2021, nunca regresó. Su caso llegó a Interpol y motivó múltiples investigaciones. Su pareja denuncia amenazas recibidas durante la búsqueda: “Lo que más quiero es saber qué le pasó. Es el padre de mi hijo”, dijo a San José Ahora.

Comerciantes en alerta por rapiñas

Comerciantes de San José de Mayo alertan sobre un aumento de rapiñas a mano armada y robos nocturnos mediante daños a propiedades. Señalan a la zona de la ex estación de AFE como un sector especialmente conflictivo. La falta de iluminación y patrullaje intensifica la sensación de inseguridad, generando reclamos para reforzar la presencia policial en puntos críticos.

Esta modalidad delictiva no solo genera inquietud entre los comerciantes, sino también entre los transeúntes. En la zona de la ex estación de AFE, una mujer fue víctima de un atraco mientras estaba con su pequeña hija, que presenció todo, y días atrás un hombre sufrió una rapiña cuando esperaba en la parada ubicada frente al cementerio de la ciudad.

Vecinos preocupados

El pasado viernes, vecinos del barrio Picada de las Tunas se manifestaron denunciando la grave inseguridad. Una residente relató que los robos son frecuentes y que, pese a la presencia policial, los delincuentes aprovechan los momentos sin patrullaje. Expresó que su vivienda sufrió varios intentos de ingreso y que debió reforzarla, describiendo noches de insomnio y temor.

En la parquización del arroyo Mallada, vecinos denunciaron una ola de robos, incluso el ingreso de un delincuente a una casa con una niña adentro. Aseguraron que “jamás ven pasar un patrullero” y que los ladrones se ocultan para vigilar antes de actuar. Tras los reclamos, la Jefatura reforzó el patrullaje, lo que generó alivio entre los residentes, quienes esperan recuperar la tranquilidad.

Cada vez es más frecuente registrar hurtos en viviendas mientras los moradores se encuentran en el interior, muchas veces con niños. Estos episodios aumentan la sensación de vulnerabilidad y la urgencia de medidas preventivas.

La preocupación también crece en la zona céntrica tras el incendio intencional de tres vehículos. Mientras algunos creen que fueron ataques dirigidos, otros hablan de un acto de “pura maldad”. “No tenemos otra opción que dejar los autos afuera y esto da miedo”, declaró un vecino. Muchos recurren a cámaras de seguridad para vigilar la calle, permaneciendo alerta permanente. La Policía continúa investigando, con especial atención a que el hecho ocurrió a pocas cuadras de la propia Jefatura.

Tensión en operativo policial

La madrugada del 25 de septiembre se vivieron momentos de tensión en el barrio Picada de las Tunas. Un operativo policial culminó con un intento de atropellar a efectivos, lanzamiento de piedras y forcejeos. El hecho dejó a un policía lesionado y daños en un móvil, resultando en dos detenidos mientras otro implicado logró huir. Este episodio refleja la creciente agresividad que enfrenta la fuerza policial en la capital departamental.

El jefe de Policía de San José reconoció faltante de efectivos

Osvaldo Molinari asumió el 30 de junio como nuevo jefe de Policía de San José, reemplazando a Robert Taroco. Desde su llegada, ha expresado su compromiso por mejorar la seguridad. Molinari subrayó que, aunque se cumplen las demandas de la comunidad, la falta de personal limita la calidad del servicio: “Si tuviéramos más policías podríamos realizar un servicio de mayor calidad”. Reconoció que las limitaciones son un desafío constante, vinculado a restricciones presupuestarias, y aseguró que ya realizaron pedidos para reforzar las zonas más críticas cuando sea posible.

Compartimos la nota realizada por San José Ahora en aquel momento: