Dos personas ingresaron a la casa de la fiscal de Corte, causaron una explosión y dispararon.

La Policía realizó requisas en el Penal de Libertad en el marco de la investigación por el atentado a la casa de la fiscal de Corte Subrogante, Mónica Ferrero. Allí fueron incautados celulares y presumen que los delincuentes están vinculados a la banda de Los Albín, indicaron fuentes policiales a Subrayado.

Este domingo, un hombre y una mujer fueron detenidos cuando circulaban en un Volkswagen Bora negro, vehículo en el que habrían escapado tras abandonar e incendiar una camioneta blanca.

Los vehículos fueron ubicados tras trabajos de Inteligencia de la Brigada de Automotores y de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.

La fiscal Angelita Romano, de Estupefacientes, está a cargo de la investigación.

EL HECHO

El atentado ocurrió a las cinco de la madrugada. Dos delincuentes ingresaron al predio de la casa de Ferrero por una azotea y, además de disparar, causaron una explosión con un artefacto explosivo. Ferrero estaba dentro de la vivienda con familiares, pero nadie resultó herido.

Aunque había custodia policial, los funcionarios estaban en el frente de la casa y no detectaron el ingreso por la azotea.

Tras causar la explosión y disparar al menos dos veces, los delincuentes escaparon en una camioneta, presumiblemente la hallada incendiada.

El ministro del Interior, Carlos Negro, citó a la plana mayor del ministerio a una reunión a las 15:30 y luego darán detalles a la prensa.

Negro escribió en X: “Estamos en contacto permanente con la fiscal de Corte Mónica Ferrero… Pusimos todos los recursos necesarios para garantizar su seguridad y estamos trabajando para encontrar a los responsables”. Y agregó: “Van a caer. Nos reuniremos con el Presidente de la República para presentar los avances de la investigación”.