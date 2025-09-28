La iniciativa fue creada en 2011 y relanzada este año con la coordinación de Espacios MEC y el apoyo de la Dirección de Cultura de la Intendencia.

Con una destacada participación de vecinos de San José, Flores y Soriano, el viernes volvió a escena el proyecto “De tu pueblo al Macció”, iniciativa creada en 2011 por los Centros MEC y relanzada este año con la coordinación de ESPACIOS MEC y el apoyo de la Dirección de Cultura de la Intendencia.

Los invitados —procedentes de Ismael Cortinas y Cardona— recorrieron junto a guías turísticos el centro histórico de San José de Mayo y los rincones emblemáticos del Teatro Macció, en un circuito que combinó patrimonio y tradición local.

El punto alto de la jornada llegó con la presentación de la compañía española “Inestable”, que estrenó en Uruguay la obra “4200 km”. La puesta en escena sorprendió por su alto nivel artístico y exigencias técnicas, que fueron resueltas con solvencia por el equipo del histórico coliseo maragato.

“De tu pueblo al Macció” busca acercar a comunidades del interior a espectáculos culturales de primer nivel, integrando propuestas de turismo y formación artística. En palabras de los organizadores, se trata de “una experiencia que amplía horizontes y conecta a los vecinos con el teatro y la cultura internacional”.

El programa tendrá continuidad en pocos días más, cuando San José sea sede del Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), ocasión en la que nuevas delegaciones del interior podrán sumarse a la experiencia.