“No nos responden y mientras tanto continuamos sujetos al destrato, el ninguneo y la ignorancia”, manifestaron en un comunicado.

El comunicado difundido en las redes sociales de la Agrupación de Guardavidas de San José dice textualmente:

“Aburridos de leer noticias de los guardavidas? Imagínese nosotros…

Hoy 27 de septiembre ya se visualiza la temporada de verano a la vuelta de la esquina, los días se prestan más lindos y el calor viene arrimando, pero lo que no llega son noticias de la Intendente.

Son muchas las solicitudes de reunión que se han pedido y del otro lado solo se escucha silencio, algo sin precedentes y que nos preocupa, porque mal o bien desde hace ya largos años que venimos en esta lucha siempre se nos ha abierto la puerta al dialogo.

Lamentamos profundamente esta situación y lamentamos el hecho de tener que tomar medidas más radicales para ser escuchados, porque siendo correctamente protocolares y respetando la burocracia no nos responden y mientras tanto continuamos sujetos al destrato, el ninguneo y la ignorancia.

Son tantas las cosas para decir que podríamos escribir un libro. Pero en síntesis, no venimos a “manguear” plata de arriba, somos trabajadores con años al servicio de la comunidad con la necesidad de ser reconocidos y valorados como tales, porque buscamos estabilidad, porque queremos progresar, porque necesitamos trabajo y sabemos que lo hay y ellos también lo saben, porque queremos lograr brindar un servicio de primera, porque ser Guardavidas en San José NO ES CHANGA!”