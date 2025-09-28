La figura de María Abella de Ramírez fue clave para su creación.

La fecha elegida es la del nacimiento de María Abella de Ramírez, maragata nacida en 1866 -fallecida en 1926- que llevó adelante un importante papel en la lucha por los derechos de la mujer tanto en Uruguay como en Argentina durante los primeros años del siglo 20.

Se graduó de maestra en la ciudad de La Plata en 1894. En 1900 comenzó a desempeñarse como periodista en el periódico El Día de esa ciudad bajo el seudónimo de Virgina. En 1902 fundó la revista Nosotras que publicó hasta 1904.

En el año 1905 organizó la Liga Feminista Nacional de la República Argentina, filial de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer, con sede en Berlín.

EN 1906 participó en el Congreso Internacional de Librepensadores que se realizó en Buenos Aires, donde presentó el Plan Mínimo de Reivindicaciones Femeninas que incluía, entre otras, igualdad de educación, empleos y salarios, posibilidad de administrar los bienes propios para la mujer casada, garantía de los bienes gananciales y divorcio.

En 1909 fundó la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras y en 1910 la revista La Nueva Mujer, vocero de la Liga Feminista Nacional, y la Sección Argentina de la Federación Femenina Panamericana. En 1911 impulsó la creación de la Sección Uruguaya.

En la actualidad, el colectivo feminista «Las Nietas de Abella» es casi la única expresión viva que la recuerda; por otra parte, una calle del Parque Rodó, paralela a la ruta 3, lleva su nombre.