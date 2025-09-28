Las predicciones del horóscopo del lunes 29 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta es la predicción del horóscopo del lunes 29 de setiembre de 2025 de todos los signos del zodiaco:

ARIES

No te escapes de tus responsabilidades de hoy. Una actitud escapista te llevará a que todo sea más complicado y difícil. Firmeza en todo, incluso en el amor. Llega dinero por el azar.

TAURO

Lo pasional jugará un papel importante hoy. Tus necesidades afectivas irán en aumento y deberás arriesgar para conseguir lo buscado, no temas a nada, lánzate. Lo que arriesgues te beneficia.

GÉMINIS

Cuida tus arrebatos de genio ya que hoy estás propenso a precipitarte y tu vena vengativa puede perjudicar mucho lo conseguido hasta ahora. Relaja tu mente con juegos varios en amor.

CÁNCER

En la jornada no las tendrás todas contigo en lo que al amor se refiere. Deberías tener cuidado con cierta amistad que con su lengua de doble filo te engañará, tu céntrate en lo tuyo y punto.

LEO

Huye de comentarios o cotilleos, si entras en ellos saldrás perdiendo mucho. Tu integridad vale más que pasar unos pocos minutos en plan morboso. Ojo con los olvidos si hoy debes viajar.

VIRGO

Mide un poco tu energía ya que hoy estás propenso a actuar en varios planos a la vez. Céntrate en una sola cosa y llegarás a buen puerto en todo. Cambios en el hogar que supondrán beneficios.

LIBRA

Todas tus buenas intenciones no serán comprendidas en la jornada. En más de una ocasión te enfrentarás a personas o situaciones de celos y envidias. Hoy cuida más la dieta, nada de excesos, en nada.

ESCORPIO

No es recomendable que te dejes llevar por la corriente de los acontecimientos. Habladurías poco benéficas se escucharán queriendo herirte, pasa de todo, tienes cosas más importantes en tu vida.

SAGITARIO

Domina tu tendencia a la crítica y relaja tus tensiones de lo contrario te perderás buenas posibilidades de vivir un profundo romance. Mucha atención si conduces, hoy nada de prisas.

CAPRICORNIO

Cuidado hoy con tu sentido del humor y con quien lo gastas. Alguien le sentará mal y se volverá en tu contra de repente. Muchos cambios en sociedad y en lo íntimo que te aportarán beneficios.

ACUARIO

Una gran necesidad de gastar energías y de comunicarte te llevará a una acción desmedida sin ponerte límites. Controla los excesos en viajes y por la noche, esta será larga y con muchas tentaciones.

PISCIS

Tu imagen social irá en aumento y las posibilidades de hoy te llevarán a tener un éxito rotundo en todo lo que emprendas. Viajes muy rentables y un amor ardiente que casi, surgirá de la nada.

