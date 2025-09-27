El acuerdo busca aliviar el gasto de los pasivos con menores ingresos.

La Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) y el Banco de Previsión Social (BPS) firmaron un convenio que otorgará hasta un 40% de descuento en la tarifa eléctrica a jubilados y pensionistas con ingresos inferiores a $20.000 mensuales, según informo Montevideo Portal

El beneficio aplica a quienes estén comprendidos en el Bono Social de Energía Eléctrica y será válido para consumos de hasta 150 kWh mensuales. Según informaron los organismos, la medida alcanzará inicialmente a 30.000 pasivos, con la posibilidad de que más usuarios se incorporen progresivamente.

La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, subrayó que “la energía eléctrica como derecho fundamental debe llegar a todos los ciudadanos”, mientras que la titular del BPS, Jimena Pardo, destacó que el acuerdo permitirá analizar nuevos beneficios para otros usuarios en el futuro.

Este acuerdo se enmarca en el Convenio Marco de Intercambio de Información, que facilita la coordinación entre ambas instituciones para identificar a los beneficiarios de manera más eficiente.