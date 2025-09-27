La delegación oficial encabezada por Yamandú Orsi destacó los vínculos políticos y las oportunidades de inversión generadas durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

El Gobierno uruguayo cerró su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York con un balance positivo. El presidente Yamandú Orsi calificó la misión como una oportunidad para posicionar al país en el “epicentro” de la discusión política global y, al mismo tiempo, incentivar la llegada de inversiones en sectores estratégicos.

Durante su discurso en la ONU, Orsi condenó las intenciones de exterminio en el conflicto de Medio Oriente, sin mencionar explícitamente a Israel, y reiteró la disposición de Uruguay a actuar como mediador en conflictos internacionales. El canciller Mario Lubetkin afirmó que el Ejecutivo vuelve “muy satisfecho” y resaltó el “muy buen impacto” de las intervenciones. Según informó El Observador

En paralelo a la agenda política, la delegación mantuvo reuniones con empresarios y representantes financieros. Orsi incentivó inversiones en data centers, energías limpias e inteligencia artificial, además de remarcar la fortaleza democrática e institucional de Uruguay como un valor para la atracción de capitales.

La misión incluyó encuentros con líderes de la región, como Lula da Silva, Gustavo Petro, Gabriel Boric y Pedro Sánchez, y una breve reunión con el embajador de Palestina en Naciones Unidas, en la que se discutieron apoyos al proceso de paz en Gaza.

La delegación también desarrolló una agenda climática y sanitaria. La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, participó en foros de género, infancia y salud pública, mientras que el subsecretario de Ambiente, Edgardo Ortuño, expuso en la Cumbre del Clima sobre la necesidad de fortalecer el financiamiento climático.

Según el canciller, la gira permitió desplegar “un arco amplio de posicionamiento” tanto en lo político como en lo económico, con compromisos para futuras visitas de empresarios y gobiernos interesados en incrementar la cooperación con Uruguay.