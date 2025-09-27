El conductor viajaba solo en una camioneta cuando perdió el control del vehículo y murió en el lugar.

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la mañana de este sábado 27 de setiembre, sobre las 09:30 horas, en el kilómetro 24 de la Ruta 11, a la altura de Ecilda Paullier.

Según la información oficial, una camioneta que circulaba de norte a sur despistó y volcó sobre la faja natural. Como consecuencia, el conductor y único ocupante del vehículo, un hombre de 42 años, falleció en el lugar.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación