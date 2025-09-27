La mejora de las condiciones llevó al cese de la advertencia vigente, aunque no se descartan nuevas actualizaciones.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó el cese temporario de la advertencia meteorológica que estaba vigente este sábado, debido a que las condiciones atmosféricas han mejorado de forma transitoria.

De todos modos, el organismo aclaró que se mantiene el monitoreo de la situación, y que en caso de ser necesario se emitirán nuevas advertencias en las próximas horas.

El Inumet recomienda a la población permanecer atenta a los informes oficiales y a las actualizaciones disponibles en sus canales de comunicación.