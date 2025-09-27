La actividad prevista por Frigocarnes San José para este sábado 27 de setiembre en el nuevo local de Aparicio Saravia 025, fue reprogramada debido a las inclemencias del tiempo.
La degustación gratuita de la Hamburguesa Box 501 se realizará el sábado 4 de octubre, en el mismo horario: de 10:30 a 12:30 horas, con una propuesta gastronómica especial y la oportunidad de conocer las instalaciones del nuevo punto de venta.
Las ofertas anunciadas se mantienen vigentes, entre ellas:
• Colita de cuadril a $339 el kilo.
• Bondiola a $180 el kilo.
• Paquete de 2 Hamburguesas Box a $55.
• Pollo congelado a $114 el kilo.
Con esta apertura, Frigocarnes San José suma un punto de atención al ya conocido comercio de 18 de Julio y Sarandí, reafirmando su lema de ofrecer “calidad de primera y precios inigualables”.