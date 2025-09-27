Desconocidos les dispararon desde una moto. Ocurrió en la madrugada de este sábado en la intersección de las calles 25 de Agosto y 25 de Mayo.

La Jefatura de Policía informó: “El Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) en horas de la madrugada de hoy, recibió comunicación sobre un hecho de disparos con arma de fuego ocurrido en el bar ubicado en la intersección de las calles Veinticinco de Agosto y Veinticinco de Mayo de la capital departamental, en el cual tres personas habrían sido trasladadas al Hospital local por haber resultado lesionadas.

Al centro asistencial concurrió personal de Comisaría 1° de San José de Mayo, en donde se les informó que dos de los heridos (un hombre y una mujer) ya se encontraban siendo asistidos, diagnosticando al masculino como “herido de arma de fuego, paciente estable” y a la femenina con “múltiples heridas de arma de fuego, paciente en estado grave”.

Se pudo dialogar con el tercer herido, un hombre, quien manifestó que se encontraba en el referido comercio, cuando desde un birrodado con dos ocupantes, comenzaron a efectuar disparos, producto de los cuales resultaron lesionados.

Asimismo, personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.), del Área de Investigaciones de Zona I y Policía Científica concurrió al lugar donde ocurrieron los hechos y se procedió a realizar relevamiento correspondiente.

Fue enterada la Fiscalía Letrada de San José de 2° Turno la que dispuso actuaciones. El hecho es investigado por el Área de Investigaciones de Zona I”.