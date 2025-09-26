El hecho generó alarma. La Policía investiga. Mirá cómo operaron los vándalos.

Tres autos fueron incendiados de manera intencional en el centro de San José de Mayo y la tensión se apoderó de los vecinos. La Jefatura de Policía confirmó que el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió varias llamadas de alerta en la noche del jueves, lo que derivó en la intervención inmediata de efectivos y Bomberos.

Los peritajes determinaron la intencionalidad del ataque, que ya está bajo investigación del Área de Investigaciones de Zona I.

Un video que circula en redes sociales muestra la secuencia en uno de los casos: dos individuos con el rostro cubierto caminan por una vereda, cruzan la calle y se acercan a un auto estacionado. Uno de ellos rocía combustible desde una botella y prende fuego el vehículo, que arde en segundos. Ambos salen corriendo desandado el camino por el que llegaron.

· Vecinos en alerta

Mientras algunos habitantes creen que los ataques fueron dirigidos a blancos concretos, otros sospechan que se trató de un acto de “pura maldad”. “No tenemos otra opción que dejar los autos afuera y esto da miedo”, dijo un vecino a San José Ahora.

La preocupación crece con la llegada de la noche. Muchos residentes dependen de cámaras de seguridad para vigilar la calle y aseguran estar en alerta permanente.

La Policía intenta dar con los autores de un hecho que sacudió a la comunidad maragata, con un dato inquietante: los atentados ocurrieron a pocas cuadras de la propia Jefatura de Policía.