Destacan que en el barrio son muchos los pequeños que desean contar con ese espacio

Vecinos del barrio Picada de las Tunas, se congregaron esta tarde en las inmediaciones de calle Costa Rica y Venezuela, de San José de Mayo, a fin de manifestar su deseo de contar con una plaza.

Sandra Salinas, vecina del mismo, manifestó que sería principalmente para los niños, donde sugieren que se puedan incorporar juegos para ellos. Agregó que en caso de poderse, se podrían incorporar aparatos para realizar ejercicio físico.

«Hay muchos niños y pedimos una plaza, que tenga juegos para ellos«, destacó Salinas, en ese orden, mencionó que nunca antes se realizó una plaza en esa zona.