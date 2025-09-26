La Intendencia de San José confirmó las fechas
La Intendencia de San José confirmó el calendario de vacunación para el mes de octubre en el departamento, a través de sus policlínicos móviles y vacunatorio fijo. Se aplicarán las dosis correspondientes al certificado esquema de vacunación.
Vacunatorio fijo de San José de Mayo
Lunes a viernes
Laboratorio de la Intendencia (Larrañaga 404, esquina Ituzaingó)
De 09:00 a 15:00 horas.
Policlínicos móviles
Miércoles 1
Club de niños de Santa Mónica – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Jueves 2
Caif de Monte Grande – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica de ASSE Ecilda Paullier – 09:00 a 13:00 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Viernes 3
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Lunes 6
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
Martes 7
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
Miércoles 8
Caif de Parque Postel – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Jueves 9
Municipio de Ciudad del Plata – 08:30 a 10:45 horas.
Oficina administrativa de la Intendencia en Rodríguez – 09:00 a 13:00 horas.
Policlínica ASSE barrio María Julia de Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
Viernes 10
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Lunes 13
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
Martes 14
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
Miércoles 15
Caif de Monte Grande – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 16:00 horas.
Jueves 16
Merendero municipal de Playa Pascual – 08:30 a 10:45 horas.
Oficina de la Intendencia en Puntas de Valdez – 09:00 a 10:30 horas.
Oficina de la Intendencia en Rafael Perazza – 11:00 a 13:00 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Viernes 17
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Lunes 20
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
Martes 21
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
Miércoles 22
Policlínica Círculo Católico km 27 – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Jueves 23
Municipio de Ciudad del Plata – 08:30 a 10:45 horas.
Caif de Parque Postel – 13:30 a 15:45 horas.
Viernes 24
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.
Lunes 27
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.
Martes 28
Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.
Viernes 31
Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.
Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.