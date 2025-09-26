La Intendencia de San José confirmó las fechas

La Intendencia de San José confirmó el calendario de vacunación para el mes de octubre en el departamento, a través de sus policlínicos móviles y vacunatorio fijo. Se aplicarán las dosis correspondientes al certificado esquema de vacunación.

Vacunatorio fijo de San José de Mayo



Lunes a viernes

Laboratorio de la Intendencia (Larrañaga 404, esquina Ituzaingó)

De 09:00 a 15:00 horas.

Policlínicos móviles

Miércoles 1

Club de niños de Santa Mónica – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Jueves 2

Caif de Monte Grande – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica de ASSE Ecilda Paullier – 09:00 a 13:00 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Viernes 3

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Lunes 6

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.

Martes 7

Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.

Miércoles 8

Caif de Parque Postel – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Jueves 9

Municipio de Ciudad del Plata – 08:30 a 10:45 horas.

Oficina administrativa de la Intendencia en Rodríguez – 09:00 a 13:00 horas.

Policlínica ASSE barrio María Julia de Libertad – 13:30 a 15:45 horas.

Viernes 10

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Lunes 13

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.

Martes 14

Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.

Miércoles 15

Caif de Monte Grande – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 16:00 horas.

Jueves 16

Merendero municipal de Playa Pascual – 08:30 a 10:45 horas.

Oficina de la Intendencia en Puntas de Valdez – 09:00 a 10:30 horas.

Oficina de la Intendencia en Rafael Perazza – 11:00 a 13:00 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Viernes 17

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Lunes 20

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.

Martes 21

Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.

Miércoles 22

Policlínica Círculo Católico km 27 – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Jueves 23

Municipio de Ciudad del Plata – 08:30 a 10:45 horas.

Caif de Parque Postel – 13:30 a 15:45 horas.

Viernes 24

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.

Lunes 27

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica Círculo Católico Libertad – 13:30 a 15:45 horas.

Martes 28

Policlínica Círculo Católico km 32 – 08:30 a 10:45 horas.

Viernes 31

Policlínica ASSE Penino – 08:30 a 10:45 horas.

Policlínica ASSE Delta El Tigre – 13:30 a 15:45 horas.