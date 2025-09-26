Tres automóviles fueron incendiados en el centro de San José de Mayo. Bomberos y Policía confirmaron que los hechos fueron intencionales.

En la jornada de ayer, el Centro de Comando Unificado Departamental (C.C.U.D.) recibió llamados de alerta por tres vehículos incendiados en la zona céntrica de San José de Mayo.

De inmediato, personal de la Jefatura de Policía de San José y efectivos de Bomberos acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propagaran. Tras las primeras pericias, se determinó que los incendios fueron provocados de manera intencional.

Actualmente, el Área de Investigaciones de Zona I trabaja en el caso para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables. No se reportaron personas lesionadas durante los hechos.

Las autoridades recordaron la importancia de realizar denuncias de manera inmediata ante cualquier situación sospechosa y confirmaron que la investigación sigue en curso.