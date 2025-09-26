Teatro Macció será sede del Gran Encuentro de Coros “Coral & Arte”, con la participación de agrupaciones de todo el departamento.

El evento comenzará el lunes 29 de setiembre y se extenderá hasta el miércoles 1.º de octubre, ofreciendo al público tres jornadas consecutivas de música coral, arte y cultura en uno de los escenarios más emblemáticos de San José.

La grilla incluye la presencia de coros de diferentes localidades como Libertad, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Ecilda Paullier y San José de Mayo, así como agrupaciones juveniles y departamentales. También se sumarán propuestas innovadoras, como el Taller de Murga, que combinará el canto coral con la tradición murguera.

Con esta iniciativa, la Intendencia de San José busca promover el talento local y acercar a la comunidad espectáculos de calidad, fortaleciendo el vínculo entre el arte y el público.

El acceso a las funciones será gratuito, aunque limitado a la capacidad de la sala del Teatro Macció, lo que promete jornadas de gran convocatoria.