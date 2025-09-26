La Justicia condenó a un hombre de 32 años a cuatro meses de prisión por abigeato

En el marco de las investigaciones por un hecho de abigeato en San José de Mayo, la Justicia condenó a un hombre de 32 años de edad, con antecedentes penales, a cuatro meses de prisión efectiva por la presunta comisión de un delito de abigeato en la modalidad de receptación.

El caso se originó días atrás, cuando la Policía detuvo a un individuo que circulaba en un camión en la zona del bypass nuevo de la Ruta 11, transportando un vacuno sin la documentación correspondiente.

Posteriormente, la Brigada Departamental de Seguridad Rural (B.D.S.R.) identificó a un segundo hombre, de 27 años, también con antecedentes penales, quien estaría vinculado a la venta del animal. Este último fue emplazado por la Fiscalía Letrada de San José de 1º Turno, sin fecha establecida.

Tras la audiencia judicial realizada en el Juzgado Letrado de 5º Turno, el magistrado actuante resolvió la formalización de la investigación y la condena del detenido de 32 años, quien deberá cumplir cuatro meses de prisión de manera efectiva.

El procedimiento continúa bajo investigación para determinar posibles conexiones con otros hechos similares en el departamento.