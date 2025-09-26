La dirección de Paseos Públicos, comunicó las distintas intervenciones que se están realizando en el departamento

Desde la dirección de Paseos Públicos de la Intendencia de San José, dirigida por Denis Hornos, comunicaron que en las últimas horas, han comenzado con la plantación y decoración de las distintas letras corpóreas ubicadas en diferentes puntos del departamento, iniciando en San José de Mayo, Raigón, Estación González, entre otros lugares.

También, desde este viernes, se dio inicio al acondicionamiento del ex zoológico, así como al cierre de los circuitos aeróbicos, mediante la colocación de macetas, que reemplazarán las actuales barreras, «mejorando así la estética del espacio«, destacaron desde la dirección.

Paralelamente, comenzará la obra de un «nuevo espacio destinado al disfrute familiar, con un diseño temático de floración que incluirá un puente colgante de madera, pensado para brindar un entorno recreativo y atractivo para toda la comunidad» a realizarse en las inmediaciones del Parque Rodó.