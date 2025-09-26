La central sindical no tiene una fecha definida para la instancia.

La Mesa Representativa del Pit-Cnt resolvió por unanimidad, este jueves, convocar a un paro parcial nacional con movilización, solidarizándose con los sindicatos que se encuentran en conflicto y para reclamar cambios en el Presupuesto Nacional, informó Montevideo Portal. La medida no tiene un día fijado, pero se llevará a cabo entre el 20 y el 30 de octubre, en una fecha que será definida por el Secretariado Ejecutivo de la central.

El secretario del Pit-Cnt y secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez, explicó en el portal del sindicato que la movilización se desarrollará en Montevideo y el área metropolitana, mientras que en el interior del país las acciones estarán a cargo de los plenarios departamentales.

Méndez señaló que la resolución responde a un momento que está “marcado por conflictos, represión sindical, cierres de plantas, reestructuras y recortes”, además de que existe la necesidad de formar parte del debate presupuestal y reclamar un rumbo que priorice las necesidades sociales. “Queremos un presupuesto que mire hacia una estrategia nacional de desarrollo, que grave al gran capital y contemple propuestas concretas que ya presentamos en el Parlamento, como lo son la priorización de la educación, la vivienda, la Universidad de la República y el desarrollo industrial en el interior profundo del país”, afirmó.

“Hoy no vemos progreso en los Consejos de Salarios. Muchas mesas no logran instalarse, y las que funcionan ofrecen respuestas extremadamente insuficientes para las y los trabajadores. Mientras tanto, los conflictos surgen por decisiones empresariales”, aseguró.

Además, cuestionó la actitud del sector empresarial y la del gobierno, ya que las estrategias empresariales “avanzan sin tener en cuenta las necesidades populares», y el Estado “debe marcar con claridad la defensa de los puestos de trabajo, el desarrollo industrial y los derechos de la ciudadanía en todo el país”.