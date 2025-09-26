Se está trabajando en las palmeras del Bv. Aparicio Saravia, Av. Manuel de Rodríguez, así como en el Parque Rodó

En la tarde de este viernes 26, San José Ahora confirmó a través de la Intendencia de San José, que en pos de combatir a la plaga que ataca la vitalidad de las palmeras, denominada «picudo rojo«, la comuna está realizando aplicaciones en las diferentes palmeras de la capital departamental, con el insecticida «dinotefuran«, que fue donado al Ejecutivo por parte de la empresa Efice. En términos técnicos, se está realizando una «ducha foliar» con los diferentes ejemplares del Bv. Aparicio Saravia, Av. Manuel de Rodríguez, así como en el Parque Rodó.

San José Ahora consultó al Ing. Agr. Diego Barboza, quien se desempeña en la dirección de Paseos Públicos, acerca de cómo se realiza la aplicación. Donde resaltó, que más allá del viento que hay este viernes en la capital departamental, eso no es un problema, debido a que «no genera deriva por viento, porque no hay una pulverización del mismo, sino una aplicación directa dentro de la copa de la palmera«.