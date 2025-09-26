El ministro del Interior afirmó en conferencia de prensa que «no es momento de hacer valoraciones políticas».

El periodista de policiales de Subrayado, Guillermo Lorenzo, realizó un informe especial sobre la ola de violencia de las últimas horas.

Una ola de homicidios tuvo lugar desde este lunes 22 y el viernes 26 de setiembre, en distintos puntos del país.

La cronología es la siguiente:

Lunes

El lunes en la Fortaleza del Cerro ocurrió el crimen de Gonzalo de Castro, un joven de 27 años, barbero. El homicidio fue derivado de un intento de rapiña, según investiga la Policía. El fallecido estaba con un amigo sentado en un banco, a metros de las letras de Montevideo.

Ambos habían llegado en un Volkswagen Vento. Un delincuente llegó y los quiso rapiñar, amenazándolos con una pistola. Hubo un forcejeo y el arma se disparó.

El proyectil impactó en el cuello de la víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital del Cerro. Sobre las tres de la tarde, murió, en la Emergencia.

Martes

El martes sobre la hora 20:00, mataron a un recluso en la cárcel de Santiago Vázquez. Jorge Castellanos Torres, de nacionalidad cubana y 41 años, murió producto de una herida de arma blanca en el tórax.

Miércoles

El miércoles, un joven de 29 años fue asesinado cerca de Los Girasoles y Burdeos, zona de Santa Catalina. Su cuerpo fue hallado junto a su moto y a dos cartuchos calibre 9 mm.

Ese mismo día en horas de la tarde en Paysandú, fue asesinado de varios balazos un hombre de 42 años. La víctima contaba con antecedentes penales.

Posteriormente, en el barrio Reducto, un hombre de 50 años fue asesinado dentro de su casa en horas de la noche. La Policía encontró 10 vainas en la escena 10. El hombre vivía hacía poco en la casa de su abuela, era consumidor y frecuentaba con personas desconocidas.

En la misma noche, un adolescente de 15 años fue asesinado a balazos tras un tiroteo; un joven de 21 años también resultó herido.

El miércoles mismo, ocurrió un ataque inédito en la cárcel de Santiago Vázquez. Tres delincuentes en un auto atacan a tiros a Kevin Morotto, de 27 años, quien salía en libertad. Morotto quedó gravemente herido; en la escena se encontraron más de 30 vainas.

Jueves

El jueves ocurrió un crimen en el barrio Casabó. El ataque a balazos tuvo lugar al mediodía y dejó un joven de 26 años fallecido y a otro de 32, herido, pero fuera de peligro.

En Cerro Norte, un hombre de 47 años fue asesinado a balazos en un pasaje del barrio.

Por último, un hombre de 39 años fue asesinado de un balazo en las viviendas de Buceo, en José Gestal y Rivera, detrás del Liceo N° 30.

Viernes

Dos homicidios ocurrieron en la tarde de este viernes en Montevideo. Uno de los casos fue un hombre herido de arma blanca en el barrio Verdisol, y que murió horas más tarde en un hospital.

Lo que dice el ministro del Interior, Carlos Negro

«No es momento de hacer valoraciones políticas, ni de hacer política». Esto señaló el ministro Carlos Negro este viernes tras haber mantenido una reunión con las principales autoridades policiales, que convocó en el marco de una seguidilla de seis homicidios ocurridos en 24 horas, publicó Telenoche.

«Cuando tengamos que hacerla vamos a hacerla, pero hoy no es el día», respondió ante la consulta por las críticas de la oposición.

Sobre los homicidios, el ministro dijo que los investigadores tuvieron avances «muy importantes en cada una de las investigaciones. «En prácticamente todos los casos estamos hablando de conflictos entre grupos criminales», aportó.

Además dijo que «en alguno» de los casos hay vínculo entre sí, pero la mayoría responde a situaciones aisladas.

Los homicidios ocurrieron entre la tarde del miércoles y la del jueves. El primero de los casos ocurrió en Paysandú, donde un hombre fue baleado en la calle el miércoles. El mismo día pero horas más tarde, un hombre fue asesinado de varios disparos en su casa, ubicada en el barrio Reducto, en Montevideo. La misma noche un adolescente de 15 años murió tras un enfrentamiento a balazos ocurrido en El Pinar, en Canelones.

El jueves, un hombre murió en Casabó tras haber recibido un disparo. Sobre el mediodía de esa jornada, otro hombre fue baleado en un pasaje en Cerro Norte y falleció en el lugar. El último homicidio ocurrió en el Buceo, cuando un hombre de 39 años que estaba dentro de un auto fue asesinado de varios disparos.

El ministro Negro destacó la captura del delincuente conocido como «el Pelón», requerido por tres homicidios ocurridos semanas atrás, así como la del presunto autor del asesinato del exjuez Luis Delfino. «Estos dos hechos también otorgan un mensaje muy claro, de que aquellos criminales más violentos terminen pagando las consecuencias de su accionar, y creemos que ese es el principal mensaje para combatir la violencia en el país».

El ministro agregó además que el gobierno pretende, a través del Presupuesto, incorporar 1.500 nuevos policías, y asegura que aspiran a “seguir incorporando”.