Vecinos del barrio Picada de las Tunas, se congregaron esta tarde en las inmediaciones de calle Costa Rica y Venezuela, de San José de Mayo, a fin de manifestar su deseo de contar con una plaza

Por otra parte, Flor de Liz Castro, otra vecina del barrio, manifestó su preocupación por la inseguridad que atraviesa el barrio.

Destacó que son varios los episodios delictivos que se han perpetrado en la zona en lo que va del año, y que si bien, hay presencia policial, “los chorros saben los horarios en donde más o menos se calma la cosa, y aprovechan a robar”, afirmó.

La vecina relató como son las noches en el barrio: «Después de las 10 de la noche, que es más o menos cuando dejan de patrullar, no sabemos lo que es dormir, porque tenemos que estar cuidando nuestras casas, porque hay gente que son famosos acá del barrio, y los andan buscando, y se viven escondiendo, y la Policía no da abasto con ellos.

A mi me abrieron como tres veces la ventana de aluminio de mi casa, y tuve que ponerle portland para que estuvieran aseguradas, para que no entraran más a robarme, porque no sé lo que es dormir de noche, porque dormimos a los saltos.

No damos abasto, ya no nos respetan ni siquiera en el barrio, no hay códigos. Ha estado movido el barrio, han robado motos, electrodomésticos. La primera vez, me entraron durmiendo a mi casa, me sacaron el celular enchufado al lado de mi cama mismo, sentí clarito cuando el chorro entró a mi casa a robarme el celular, le pegué el grito, pero ya tienen una agilidad para entrar y salir por la ventana que es horrible, porque hasta tranca tengo en el patio, y saltaron como si nada«, explicó Liz Castro.