Una mujer sufrió fracturas y lesiones moderadas tras un siniestro de tránsito en la intersección de Av. del Tigre y Tapes, en Ciudad del Plata.

En la tarde de ayer, se registró un siniestro de tránsito en la intersección de Av. del Tigre y Tapes, en Ciudad del Plata, que involucró a una moto y una camioneta.

Al lugar concurrió personal de la Comisaría 11ª, quienes encontraron a una mujer, acompañante del birrodado, tendida en la vía pública, consciente pero visiblemente lesionada. De inmediato se solicitó asistencia médica, llegando un móvil de UCOR. La víctima fue diagnosticada como “politraumatizada moderada con fractura en el brazo izquierdo” y trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo evaluación.

Según la información recabada, el conductor de la moto circulaba por Av. del Tigre de sur a norte, acompañado por la víctima, cuando impactó contra una camioneta que salía desde un taller. El chofer de la camioneta explicó que la visibilidad era reducida debido al sol y que, al incorporarse a la circulación hacia calle Tapes, sintió un impacto en la parte trasera del vehículo.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue informada y dispuso las actuaciones correspondientes, mientras la Comisaría 11ª continúa con la investigación del caso.