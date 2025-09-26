Esperan 30.000 personas. La Jefatura de Policía de San José es parte del mega operativo de seguridad.

El concierto tendrá lugar este sábado en el estadio Prof. Alberto Supicci. El operativo comienza en las primeras horas y finalizará cuando el público se retire del predio, informó Telenoche.

Policía Caminera informó que con motivo del concierto de la banda argentina «La Renga» que tendrá lugar este sábado 27 de setiembre en la ciudad de Colonia del Sacramento, se desplegará un operativo especial ya que se estima la presencia de 30.000 personas.

Caminera contará con diferentes puntos de control desde primeras horas, sobre las rutas 1 y 21, con móviles apostados en tareas de prevención, patrullas de motociclistas que recorrerán permanentemente las mencionadas vías, principalmente a los ingresos a la ciudad.

Este dispositivo continuará hasta que el público asistente finalice su retiro de dicho espectáculo.

La Jefatura de Policía de San José también participa activamente del mega operativo de seguridad.