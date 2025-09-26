La Policía confirmó que María Lorena Arias Rodríguez, de 19 años, fue ubicada tras varios días de ausencia.

La Jefatura de Policía de San José informó que fue localizada María Lorena Arias Rodríguez, de 19 años de edad, quien se encontraba ausente desde el pasado 23 de septiembre.

La aparición de la joven fue confirmada en las últimas horas mediante un comunicado oficial. Las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue hallada, manteniendo la reserva habitual en este tipo de casos.

La Policía agradeció la colaboración ciudadana y reiteró la importancia de dar aviso inmediato ante situaciones de ausencia o paradero desconocido.