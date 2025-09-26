El Centro Público de Empleo brindará asesoramiento

El próximo lunes 29 de setiembre, de 13 a 15 horas, el Centro Público de Empleo desarrollará una instancia de orientación laboral en la oficina administrativa de Rafael Perazza, ubicada en Ruta 1 vieja, km 72.

Durante la jornada, los participantes podrán acceder a asesoramiento sobre cómo enfrentar una entrevista de trabajo, así como a un acompañamiento en la elaboración de herramientas de búsqueda de empleo. Además, se ofrecerá conexión con oportunidades laborales y formativas disponibles en la zona y en el departamento.

La actividad busca fortalecer las capacidades de quienes se encuentran en la búsqueda de empleo, facilitando recursos prácticos y contactos que pueden resultar decisivos a la hora de insertarse en el mercado laboral.