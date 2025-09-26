La comuna maragata resolvió administrar de forma local el presupuesto destinado al sector lácteo

La Intendencia de San José anunció su decisión de retirarse del acuerdo interinstitucional con el Instituto Nacional de la Leche (INALE), al considerar que el aporte económico realizado no se justifica frente al alcance real de la asistencia brindada a los productores. ya que -» La Intendencia de acá era la que mas aportaba, porque es donde hay más queseros, por 80 queseros, durante 10 años. «- dijo una quesera del departamento.

Según se planteó en reuniones recientes, la comuna venía transfiriendo recursos al organismo nacional, y la plata va a los técnicos de cada departamento y así ellos venían a cada establecimiento. Sin embargo, un relevamiento reveló que la cobertura debía llegar a 80 queseros, pero en la práctica solo alcanzaba a un pequeño grupo.

Frente a esta situación, la Intendencia resolvió que el presupuesto se quede en San José y sea administrado de forma directa.A demás destacó que para ellos -» En un punto es mejor, porque le van a exigir a los técnicos que cada vez que vayan a un establecimiento hagan informe del lugar, y que manden a la intendencia un informe total de como están los establecimientos y las familias en el lugar.»-

De acuerdo con testimonios recogidos en el sector, la implementación se organizará mediante un sistema de inscripción: “la plata será repartida por un técnico entre los queseros, pero para eso hay que anotarse”, explicó la productora josefina consultada.

No obstante, algunos productores manifestaron su preferencia por continuar con los técnicos que ya venían trabajando bajo el convenio anterior.

En paralelo, se confirmó que el 20 de diciembre se realizará una feria de quesos en el Mercado Municipal, iniciativa que busca promover la producción local y que recuerda a la realizada en la peatonal de San José hace dos años.